Les tribunaux n'en ont rien à faire de Fakir

Un peu avant 6h ce matin, la préfecture appelait les Réunionnais habitant dans le Nord et l'Est de s'abstenir de se déplacer en raison de la dégradation de la situation météorologique consécutive à l'approche de Fakir.



A 9h, il étendait cette recommandation à tout le territoire. Mieux, il appelait "les personnes ayant déjà quitté leur domicile doivent se mettre en sécurité et s’abstenir de reprendre la route sans s’être informées au préalable des conditions de circulation".



Ces communiqués ont immédiatement été repris par l'ensemble des radios et médias en ligne de l'ile.



Pourtant, contre toute attente, les présidents des TGI de Saint-Denis et de Saint-Pierre, ainsi que les procureurs de la République, ont décidé de maintenir les procès qui devaient se dérouler aujourd'hui.



On a ainsi assisté à des mascarades de procès où les mis en cause et les parties civiles étaient pour la plupart absents, tout comme leurs avocats.



Deux options : ou les présidents de TGI et les procureurs de la République n'écoutent pas la radio et ne lisent pas les journaux. Possible. Ou alors ils ont clairement signifié au Préfet qu'ils n'en avaient rien à faire de ses recommandations et qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ce qui est plus probable.



Reste à savoir comment le Préfet va prendre ce qu'il faut bien considérer comme un affront...