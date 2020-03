Les travaux sur la route du volcan terminés mais aux automobilistes aussi de lever le pied

Les travaux sur la route forestière du volcan sont terminés. En cette période d’intempéries, les nids de poule avaient envahi cet axe routier très prisé.



Durant trois jours l’ONF et le Conseil Départemental ont effectué des travaux de rechargement et de réparation sur la portion de route entre le Pas des Sables et le Pas de Bellecombe – Jacob.



Dans le détail ont été réalisés :

- Reprofilage à la niveleuse sur 2500 ml.

- Rechargements localisés en grave 0/31,5. Quantité mise en œuvre 525 tonnes.

- Curage des fossés anti-franchissement dans la traversée de la Plaine des Sables, afin d’empêcher l’intrusion des VL.

- Réfection généralisée de 30 revers d’eau dans les parties pentues.



Au delà des travaux, l’ONF rappelle que le respect de la limitation de vitesse, 40 km/h, a aussi son importance. " Au-delà de cette vitesse, la couche de roulement s’abîme très vite entraînant la formation de nouveaux nids de poule. Ce n’est qu’à ce prix que les travaux de réfection résisteront mieux aux multiples passages (prés de 200.000 passages / an)."