Les travaux du Cinépalmes Saint-Denis démarrent en janvier

Les travaux de fouilles archéologiques terminés, le chantier de construction du Cinépalmes de Saint-Denis va commencer au mois de janvier prochain.



Le projet de multiplexe de 6 salles d’une capacité de 1 000 fauteuils, porté par Investissement Commerce et Cinéma (ICC), prendra place sur le front de mer du chef-lieu.



Le premier film en 2020



"Le projet débuté en 2012 se concrétise enfin, et ce, après de nombreuses tentatives de recours initiées par la concurrence", se réjouit Frédéric Drotkowski, dirigeant d’ICC. La livraison du multiplexe est prévue pour décembre 2020.



L’équipement bioclimatique, de 2 400 m2 pour un montant de 15 millions d’euros comprendra également un restaurant de 218 m2 mais aussi 80 places de parking.



Quand aux salles, le Ritz et le Plaza, elles seront transférées au sein du multiplexe, " à l'écart du cœur de ville asphyxié par la circulation et en bordure d'océan" et deviendront des lieux de créations artistiques.