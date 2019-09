A la Une . Les travaux de désensablement du Port de Ste-marie débutent ce lundi Comment régler le problème d'ensablement auquel sont confrontés les pêcheurs à l'entrée du chenal du port de Sainte-Marie ? Au terme d'une deuxième réunion de travail, la Cinor et GTOI se sont accordés vendredi dernier sur une solution visant à la mise en oeuvre de travaux de dragage d'urgence. Des opérations qui, prévues initialement en fin d'année, puis annoncées le 1er octobre dans le cadre de la tranche ferme des travaux d'extension, débuteront finalement ce lundi 16 septembre.

Comme il y a un an et demi, le chenal d'accès du port de Sainte-Marie est de nouveau confronté à une situation d'ensablement empêchant une majorité de pêcheurs professionnels de pouvoir entrer et sortir du Port. En effet, le tirant d’eau avoisine actuellement les 40 cm, ce qui est très nettement insuffisant pour la majorité des embarcations amarrées à Sainte-Marie.



Après avoir pris en compte les doléances d'un groupe de pêcheurs dans l’objectif de trouver une solution au problème dans les meilleurs délais, la Cinor a de nouveau rencontré la GTOI le 13 septembre, laquelle, à la tête d'un groupement d'entreprises et sous mandat Cinor, pilote actuellement les travaux de modernisation du Port.



Il a été de nouveau évoqué la question de cette tranche ferme, notamment la phase des travaux maritimes incluant la réalisation du deuxième bassin côté Est du site et le prolongement de la digue avec, de fait, des travaux de dragage.

Travaux de désensablement puis réalisation des nouveaux ouvrages maritimes "Cette phase de travaux restait conditionnée à la signature des autorisations environnementales par le Préfet, or nous venons de recevoir ces autorisations de la Préfecture et de la DEAL. De fait, plus rien ne s'opposait au lancement de ces travaux. Notre volonté est de débuter ces travaux au plus vite , la Préfecture – et je l'en remercie- nous ayant donné son feu vert , nous avons relancé GTOI pour que ces travaux débutent dès ce lundi 16 septembre sur la base d'un ordre de service que j'ai signé, et non plus le 1er octobre", explique, Yves Ferrières, vice-président délégué de la Cinor en charge de ce projet d'aménagement du nouveau port de Sainte-Marie.



“Dès lundi, GTOI réalisera une piste d'accès jusqu'au chenal et installera les équipements et outils de désensablement. Nous allons mettre les bouchées doubles pour libérer le passage du chenal et poursuivre la suite des gros travaux maritimes (ouvrages portuaires, nouveau bassin et allongement de la digue) avant le début de la saison cyclonique", ajoute ce dernier. Suivra la réalisation du bâti abritant les boutiques et commerces, des locaux de pêche ainsi que le hall de vente de poisson à la criée."

170 anneaux de plus Précisons qu'il y a un an, alors que le site portuaire était sous la gestion de la CCIR, la Cinor avait réalisé, à sa charge, des travaux du même acabit pour un montant de 400 000 euros. De fait, se pose la question de la récurrence de cette situation.



"Il y a énormément de sable sur les 5 km qui précèdent l'entrée du port", expliquent les pêcheurs. "Ces problèmes à l'entrée de l'embouchure vont se répéter. Auparavant, la force des cyclones permettait de les éloigner au large, mais on n'en a plus eu depuis plusieurs années”, complètent ces derniers.



Pour sa part, la Cinor insiste sur le fait que cette problématique sera prise en compte et que les nouveaux aménagements permettront un accès sécurisé.



Au terme de ces travaux, ce seront près de 350 anneaux qui seront disponibles sur le nouveau port, contre 180 actuellement. Un aménagement permettant de répondre à une forte demande jusque là insatisfaite. De Saint-Denis à Saint-Benoît, il s'agit en effet du seul équipement de ce type dans l'ensemble du bassin nord Est.

Livraison en octobre 2020



D'un coût de 18 millions d'euros , tenant compte de subventions attendues (Région et Fonds européens) devant se situer entre 5,6 M€ HT et 6,9 M€ HT maxi, la livraison du nouveau site portuaire reste programmée pour le second semestre 2020.



Rappelons que GTOI est accompagnée dans cette mission d'Egis Ports, de Quadra architectures, de Seanergy Océan Indien, de Entreprise Jean-Negri & Fils, et de Corem.

LE PLANNING

- Attribution du marché de Conception –Réalisation :au groupement GTOI 22 nov 2018

- Début des études réglementaires, autorisations et travaux sommaires

ne nécessitant pas d’autorisations environnementales réglementaires : janvier à avril 2019

- Livraison des rondavelles aux commerçants du port : juin 2019

- Aménagement des rondavelles par les commerçants et déménagement : juin 2019

- Obtention Arrêté Préfectoral d’Autorisation Environnementale : août 2019

- Exécution et travaux des ouvrages portuaires et du front bâti (commerces, hall de vente, locaux pêcheurs, boutiques) : à partir du 16 septembre 2019 "Sainte-Marie et le territoire du Nord disposeront d'un équipement de premier ordre, qui prendra place dans le paysage comme une carte postale de la région Nord", conclut Yves Ferrières, également président du Conseil portuaire de Sainte-Marie.



