Communiqué Les travaux de déploiement de la fibre optique se poursuivent

Le Très Haut Débit gagne du terrain : ce mercredi 25 mai à 10h, Réunion THD a fait le point à la Mairie de Salazie en présence des élus et administratifs représentant les mairies des 7 communes de son périmètre d’intervention. Par N.P - Publié le Mercredi 25 Mai 2022 à 17:22

Le communiqué :



Lancés en juillet 2019 suite à la signature du marché du Très Haut Débit Régional entre la Région Réunion et Orange Concessions, les travaux de déploiement de la fibre optique se poursuivent. La nouvelle majorité régionale continue de porter ce projet phare qui à terme permettra d’atteindre une Réunion entièrement fibrée.



Des travaux maintenus malgré le contexte difficile



Crise sanitaire, cyclones en série… les travaux de déploiement ont été mis à rude épreuve. Pourtant, ils ont été maintenus : les équipes de Réunion THD et les entreprises sur le terrain (Orange Concessions / SOGETREL / CIRCET) ont déployé des efforts conséquents pour faire des territoires difficiles d’accès des zones connectées qui bâtiront La Réunion de demain.



Préparer l’arrivée de la fibre



Plus qu’un point d’étape des travaux en cours et à venir, l’enjeu de cette rencontre était surtout de préparer les communes concernées à l’arrivée de la fibre. Une fois totalement connectés, ces territoires ruraux gagneront en attractivité avec un fort potentiel de développement.



Durant cette matinée d’échanges, de nombreux sujets ont été abordés comme :

Un point complet sur l’avancement de la fibre commune par commune Un focus sur les chantiers exceptionnels de Cilaos et Salazie avec diffusion de vidéos des travaux effectués dans les airs et dans les galeries souterraines de basculement des eaux. Coupé de ruban par Sidoleine Papaya, conseillère départementale et élue à la Mairie de Salazie, en compagnie de Normane Ormajee

Coupé de ruban par Sidoleine Papaya, conseillère départementale et élue à la Mairie de Salazie, en compagnie de Normane Ormajee





Ce projet s’inscrit pleinement dans l’ambition de la nouvelle mandature régionale de rééquilibrer le territoire pour une Réunion dynamique, écologique et solidaire.



« On donne aux territoires ruraux les mêmes infrastructures que les grandes villes afin d’accompagner leur développement. La qualité du réseau sera la même partout sur l’île, à Hell Bourg, Petit-Serré et au centre-ville de Saint Denis, tant qu’il y a du courant ! », a précisé Normane Ormajee lors de cette matinée.



Sur l'ensemble de ce projet cofinancé par l’Europe, l’État et la Région Réunion dans le cadre du plan France Très Haut Débit, près de 24 000 logements seront rendus éligibles au Très Haut Débit.



Réunion THD a été créée par la Région pour déployer et exploiter le réseau public de fibre optique sur les communes les plus difficiles d'accès, où les opérateurs privés ne se sont pas engagés. L'objectif : une Réunion 100% connectée afin que l'ensemble des Réunionnais puisse bénéficier du Très Haut Débit pour réduire la fracture numérique.



Cette régie est également en charge de l’aménagement numérique du territoire à travers entre autres l’exploitation du réseau WiRun.



Retrouvez toutes les informations sur : www.reunionthd.re Lancés en juillet 2019 suite à la signature du marché du Très Haut Débit Régional entre la Région Réunion et Orange Concessions, les travaux de déploiement de la fibre optique se poursuivent. La nouvelle majorité régionale continue de porter ce projet phare qui à terme permettra d’atteindre une Réunion entièrement fibrée.Crise sanitaire, cyclones en série… les travaux de déploiement ont été mis à rude épreuve. Pourtant, ils ont été maintenus : les équipes de Réunion THD et les entreprises sur le terrain (Orange Concessions / SOGETREL / CIRCET) ont déployé des efforts conséquents pour faire des territoires difficiles d’accès des zones connectées qui bâtiront La Réunion de demain.Plus qu’un point d’étape des travaux en cours et à venir, l’enjeu de cette rencontre était surtout de préparer les communes concernées à l’arrivée de la fibre. Une fois totalement connectés, ces territoires ruraux gagneront en attractivité avec un fort potentiel de développement.Durant cette matinée d’échanges, de nombreux sujets ont été abordés comme :Coupé de ruban par Sidoleine Papaya, conseillère départementale et élue à la Mairie de Salazie, en compagnie de Normane OrmajeeCe projet s’inscrit pleinement dans l’ambition de la nouvelle mandature régionale de rééquilibrer le territoire pour une Réunion dynamique, écologique et solidaire.« On donne aux territoires ruraux les mêmes infrastructures que les grandes villes afin d’accompagner leur développement. La qualité du réseau sera la même partout sur l’île, à Hell Bourg, Petit-Serré et au centre-ville de Saint Denis, tant qu’il y a du courant ! », a précisé Normane Ormajee lors de cette matinée.Sur l'ensemble de ce projet cofinancé par l’Europe, l’État et la Région Réunion dans le cadre du plan France Très Haut Débit, près de 24 000 logements seront rendus éligibles au Très Haut Débit.Réunion THD a été créée par la Région pour déployer et exploiter le réseau public de fibre optique sur les communes les plus difficiles d'accès, où les opérateurs privés ne se sont pas engagés. L'objectif : une Réunion 100% connectée afin que l'ensemble des Réunionnais puisse bénéficier du Très Haut Débit pour réduire la fracture numérique.Cette régie est également en charge de l’aménagement numérique du territoire à travers entre autres l’exploitation du réseau WiRun.Retrouvez toutes les informations sur : www.reunionthd.re