Les travaux de création d'un accès au futur hôpital de l'Ouest commencent

Sur la RN1 à Saint-Paul entre Savanna et Cambaie, dans le cadre des travaux de création d'un accès au futur centre hospitalier Ouest Réunion, et pour permettre la suite des travaux de pose de buse le long de la quatre voies (RN1),



La circulation se fera en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée côté mer de la quatre voies de Camabaie, de 20h à 5h les nuits du mercredi 2 au vendredi 4 mai inclus, prévient le CRGT.



Par ailleurs, l’échangeur de Savanna sera fermé dans le sens Sud/Nord et la bretelle d'insertion de l'échangeur Savanna sera également fermée dans le sens Nord/Sud.



Vitesse limitée à 90 km/h sur la zone basculée à double sens. La plus grande prudence est recommandée.