Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les travailleurs sociaux se rendent au plus près des Mafatais Les premières permanences des travailleurs sociaux du Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Paul viennent de se tenir à Mafate ce lundi 15 mai 2023. Cette démarche d’ultra-proximité permet aux habitants du cirque de rencontrer directement dans les îlets les équipes chargées de l’accompagnement social.

Celles-ci se déploient le 15 mai à l’îlet des Orangers (pour les habitants des Orangers et de l’îlet des Lataniers) et à ceux de Marla et de Roche Plate. Cette action contribue à aller vers la population en demande d’aide. Cela répond également à leurs besoins du fait de l’enclavement géographique. Ce premier rendez-vous dans le cirque constitue une réussite.

Trois assistants de services sociaux et une technicienne d’intervention sociale et familiale réalisent ainsi une quinzaine d’interventions : des entretiens sociaux et des visites à domicile. Les habitants disposent maintenant des numéros de contacts destinés à poursuivre leur accompagnement, y compris à distance, pour effectuer certaines démarches administratives.

La population mafataise a été réceptive. Cette permanences du 15 mai intervient après la première visite sur place des équipes du CCAS pour sensibiliser aux missions des travailleurs sociaux et à leurs futures déplacements à Mafate. Cela a permis de créer du lien et de détailler les démarches et les procédures pour accompagner au mieux les Mafataises et Mafatais.

Ce déploiement de travailleurs sociaux s’effectue dans le cirque mais aussi dans tous les Bassins de vie au sein des mairies annexes et des équipements de proximité. Aucun territoire n’est oublié, y compris le Bassin de vie de Mafate. Ce déploiement constitue également un projet de mandature de l’équipe municipale. L’un des objectifs du premier Projet Social de Saint-Paul vise d’ailleurs à organiser ces permanences chaque trimestre.

Pour rappel, la déclinaison du Projet Social représente l’aboutissement d’une démarche de co-construction basée sur les besoins exprimés par les acteurs du social (acteurs sociaux, associatifs, institutionnels et habitants de Saint-Paul). Grâce à ce travail collectif, Saint-Paul construit un maillage territorial pour tenter de répondre aux difficultés multiples de sa population. Cet ambitieux Projet social donnera une dimension supplémentaire à l’action du CCAS.

Saint-Paul renforce ses efforts pour bâtir : une ville solidaire pour lutter contre la pauvreté et la précarité, une ville du bien vieillir chez soi pour accompagner les séniors à domicile, une ville de l’accès aux droits pour lutter contre les inégalités et une ville accessible et accueillante pour renforcer le développement des partenariats.

Ainsi, le cadre pluriannuel d’intervention issu du Projet social se traduira par le déploiement de plusieurs actions de 2023 à 2026. Le déploiement des travailleurs sociaux à Mafate est l’un des objectifs de ce Projet Social.









