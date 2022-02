Courrier des lecteurs Les transports en commun selon la CINOR : la gloire et la honte!

Par Jean-Claude GENEST - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 06:46

Derrière le jardin de l’Etat, un bus 11 passe. Comme sur beaucoup d’autres, tout l’arrière a été décoré cocorico à la gloire de la CINOR : « Paré pou être en lér ! Téléférik de la CINOR ». Concrètement, à quoi ça sert une telle dépense publicitaire? Pendant ce temps là, je pense à madame Payet, à 300 m de là. A Saint-Bernard, elle a dû prendre le bus 21 pour descendre voir son mari hospitalisé à Bellepierre. C’est l’heure de rentrer. Déjà, sortant de l’hôpital, elle a du marcher 500 mètres sur des trottoirs pourris pour arriver à la station Félix-Guyon, où va passer son bus. Maintenant, elle attend. Six autres personnes (une centaine par jour ?) attendent le 10, le 12 ou encore le 21, le 22, qui vont à Saint-Bernard. Comme il n’y a rien à part un seul petit banc minable deux places, ils sont assis sur un muret sale, ou ils restent debout. Les jours de pluie, madame Payet vient avec son parapluie car il n’y a pas de cabine pour protéger les usagers. Et c’est ainsi qu’elle doit attendre son bus, certains jours 20 minutes, debout, au vent, au soleil, à la pluie, pour pouvoir rentrer chez elle. On me dit qu’il y a plein de « gros zozos » qui habitent en haut des rampes ; il doit même y avoir des élus de la ville, de la CINOR. Mais il n’y en a pas un, depuis 20 ans que ça dure, qui a vu le tableau ? Quand ils passent devant en auto, ils ne voient rien, ils regardent ailleurs ? Depuis le temps, ils se connaissent tous, il n’y en a pas un qui peut intervenir pour signaler ce scandale à qui de droit? Et à quoi servent donc toutes ces commissions des transports ? Mais quelle honte ! Ah, c’est sûr que quelques passagers à protéger de la pluie, c’est moins glorieux que construire un Téléférik qui coûte des millions. Un abri-bus, tarif métropole, ça tourne dans les 10 000€. Dans son rapport récent du 10 février 2022, la CINOR a prévu un budget d’investissement de 450 000€ pour « l’amélioration des équipements du réseau CITALIS ». Après 20 ans ou plus d’indifférence, elle se ferait un honneur - je dirais un devoir - d’installer enfin un abri-bus Félix-Guyon digne pour témoigner de son respect envers les usagers.





