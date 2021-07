Les transports CARSUD maintenus

André Thien Ah Koon, président de la CASUD, informe la population des 4 communes membres (Le Tampon, Entre-Deux, Saint-Joseph et Saint-Philippe) que les bus CARSUD ainsi que les navettes Floribus, Floriana, Géranium, GeckoBus et Magma'BUS circuleront normalement du samedi 31 juillet au samedi 07 août 2021 sur l'ensemble du territoire.



Il est rappelé aux usagers qu'ils doivent respecter les gestes barrières (port du masque notamment) ainsi que les consignes de M. le Préfet de la Réunion relatives au confinement et au couvre-feu (déplacements dans les limites des distances autorisées, détenir une attestation ou justificatif de déplacements ainsi qu’une pièce d'identité).