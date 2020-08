Les transporteurs sont, dans l'ensemble, satisfaits de la réunion avec la région

Ils attendaient confirmation de la reprise du chantier au 15 septembre, comme annoncé par le président de région le 31 juillet dernier. C'est chose faite, Didier Robert a bien confirmé la date du 15 septembre, pour une reprise du chantier coté Possession, vers la Grande Chaloupe. En attendant, les transporteurs devraient, après confirmation vendredi auprès du groupement NRL, reprendre les travaux de comblement de la première partie de la digue D3, 50 000 tonnes de matériaux restant à livrer pour ce faire.



Les transporteurs étaient à la quasi unanimité très satisfaits de leur réunion, une réunion qui, rappelle Dominique Fournel, s'est tenue à leur demande: "Le président de région a tenu à rassurer les transporteurs, le chantier reprendra bien en accéléré au 15 septembre", a précisé le vice-président de région à la fin de la réunion.



Seul bémol, selon Didier Hoareau, les transporteurs espéraient voir les accords écrits, ce ne fut pas le cas, aussi le transporteur attend-il le ministre des Outre-mer lundi, afin de lui faire part de ses inquiétudes et de remettre un coup de pression. "En attendant, on ne travaille pas, les transporteurs sont en train de crever de faim", regrette-t-il.



Une livraison partielle de la NRL est espérée pour la fin décembre 2021, le président de région ayant, dit Dominique Fournel "Une seule volonté: terminer cette route dans les meilleurs délais et au meilleur prix". L'accord signé le 31 juillet, sous l'autorité du préfet, s'élève à 45 millions d'euros de rallonge, la question de la participation de l'Etat sera sans doute évoquée durant la visite du ministre Sébastien Lecornu la semaine prochaine.



Gaetan Dumuids sur place