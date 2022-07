Les transporteurs seront reçus par le ministre délégué aux Outre-mer

Michèle Allamèle s'est exprimé au terme de la rencontre avec le préfet de La Réunion et la directrice du Secrétariat général des affaires générales. "Nous pensons que le préfet est à l'écoute et nous allons nous mettre au travail avec la préfecture et la Région", assure le président de l'IRR (Intersyndicale des routiers réunionnais).



La ristourne



La Région et l'Etat ont bien avancé sur le sujet : "Nous allons bientôt avoir la totalité de la ristourne", se félicite Michèle Allamèle.



"Le préfet prend en charge directement ce dossier pour aller au plus vite", ajoute-t-il.



Le prix du gazole



La mobilisation des transporteurs a démarré à la Grande Chaloupe car ils souhaitaient exprimer leur désarroi : le prix des carburants augmente, mais ils n'ont pas obtenu de revalorisation de leur travail, notamment pour la livraison des enrobés sur la Nouvelle Route du Littoral.



"Le préfet a dit qu'il nous accompagnera pour se mettre autour d'une table, veiller à la loi et répercuter la hausse du prix du carburant sur nos prix de travail pour qu'on ait un juste prix", explique Michel Allamèle.



La manifestation suspendue



"Pourquoi garder un blocage alors que la discussion est ouverte ? Quand il n'y a plus de dialogue, c'est là qu'on bloque. On sera reçu par le ministre dans deux jours. Si on n'est pas écouté, on refera ce qu'on a fait aujourd'hui", déclare Hubert Ponapin de la SRTT.



Le ministre délégué aux Outre-mer aurait assuré avoir deux dossiers urgents à traiter : les planteurs et les transporteurs.