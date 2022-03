Les transporteurs s'installent à Champ Fleuri

"Nous allons revenir aux anciennes méthodes", annoncent les transporteurs. Plusieurs syndicats sont mobilisés depuis le milieu de semaine. Ils souhaitent durcir le mouvement pour se faire entendre et démarrer le dialogue.Les transporteurs demandent à la Région Réunion de revenir sur son choix de finir la Nouvelle Route du Littoral en viaduc. Ils assurent que choisir la digue permettrait de sauvegarder le travail d'une centaine de transporteurs et plus de 600 emplois dans le BTP. Ils reprochent en outre au viaduc de contribuer à enrichir les grandes multinationales au lieu de faire travailler les entreprises locales. Les transporteurs ont débuté leur mouvement ce mercredi 16 mars alors même qu'Huguette Bello se rendait à Paris pour signer les accords de Matignon III pour entériner le financement de la fin de la Nouvelle Route du Littoral. Ils sont restés pendant trois jours devant les grilles de la Pyramide inversée. Un concert de klaxons a accompagné ce vendredi matin à l'arrivée des élus pour l'assemblée plénière où le budget primitif devait être voté et ainsi conclure définitivement le choix du tout viaduc.Mais Didier Hoarau, président de l'Organisation des transporteurs indépendants, a expliqué : " On va descendre dans la rue . Je ne dis pas qu'on va bloquer. Je suis désolé si ça va faire un peu de remous. Si on doit le faire pour ouvrir les discussions, on va le faire."