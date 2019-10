Les transporteurs posent leur ultimatum pour le lundi 21 octobre

Les transporteurs annoncent une mobilisation d'ampleur à compter du lundi 21 octobre. Alors qu'ils se disent patients jusqu'à présent, la plateforme syndicale a manifesté son exaspération d'être baladée d'une institution à une autre depuis quelques jours.Rappelons en effet que les organisations syndicales qui composent la plateforme ont été reçues successivement par le président du Conseil départemental, de la Région, mais alors qu'un nouveau round devait être programmé pour hier mardi ou ce mercredi, ils n'ont rien vu venir. Comme le mentionnait ce matin Jean-Gaël Rivière , président de la Fédération nationale des transporteurs routiers, le groupement semble ignorer cet appel à la rencontre. "On est en 2019 et le groupement NRL n'est pas joignable... C'est inadmissible", peste le représentant syndical.Depuis 9H30, et après un rassemblement qui se voulait déjà dissuasif sur le parking de la Halle des Manifestations du port où environ cent camions étaient parfaitement alignés pour la photo, les professionnels ont pris la direction de la zone industrielle Port Est, bloquant l'entrée du site de la GTOI SBTPC VINCI. "On ne peut plus travailler alors ils ne vont pas travailler non plus", annonçait en effet Joël Mongin de l'organisation syndicale FTOI.Après une matinée sans plus de résultats de la part du donneur d'ordre et du groupement maître d'ouvrage, ils annoncent une série d'actions à compter de lundi prochain. Ce matin, Didier Hoareau du syndicat Organisation des transporteurs indépendants (OTI), affirmait pourtant ne pas vouloir prendre en otage la population . Mais reste à savoir si cet engagement ne concernait que cette journée de mercredi.