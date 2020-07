La grande Une Les transporteurs passent à l'action : Opération escargot et blocage de l'hôtel de région

Ils avaient assuré hier qu'ils ne bloqueraient pas les routes, c'est finalement une opération escargot que les transporteurs entreprennent ce matin, de Saint-Pierre à l'hôtel de région, avec pour objectif d'en bloquer l'accès.





L'accès à la pyramide inversée est bloqué par une chaîne humaine, les manifestants seront rejoints sur place par le convoi en provenance de Saint-Pierre, dans la matinée. Les transporteurs exigent que le chantier reprenne, et que l'accord obtenu en janvier avec la région, l'Etat et le consortium soit appliqué. Pour manifester leur colère quant au chantier de la digue de la NRL, à l'arrêt, les transporteurs ont décidé de passer à l'action ce matin. Hier, les transporteurs, réunis en une plateforme syndicale, assuraient, dans une conférence de presse , que la population ne pâtirait pas des actions, car ils ne bloqueraient pas les routes. Plusieurs dizaines camions sont rassemblés à Pierrefonds, qui vont se diriger vers l'hôtel de région à petite vitesse.L'accès à la pyramide inversée est bloqué par une chaîne humaine, les manifestants seront rejoints sur place par le convoi en provenance de Saint-Pierre, dans la matinée. Les transporteurs exigent que le chantier reprenne, et que l'accord obtenu en janvier avec la région, l'Etat et le consortium soit appliqué.