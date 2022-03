La grande Une Les transporteurs mobilisés devant la Région pendant l'assemblée plénière

Les camions sont toujours très nombreux garés devant la Région Réunion. Les transporteurs veulent exprimer leur mécontentement ce vendredi alors que les élus seront rassemblés pour le vote du budget primitif de la collectivité en assemblée plénière. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 18 Mars 2022 à 08:08





Il explique devoir payer un crédit de 3.500 euros pour un camion et cela alors qu'il n'a plus de travail : "On a des crédits, faut qu'on travaille pour nourrir notre famille ! On n'a pas de chantier, on n'a pas de travail. On a même pas droit au RSA. Pour l'instant, on fait des reports, sinon y aura des saisies. De toute façon, les Réunionnais sont là pour payer... On est là pour payer..." Le mouvement de grogne des transporteurs a démarré ce mercredi matin devant les grilles de la Région Réunion. Les syndicats, les entrepreneurs et les employés sont mobilisés jour et nuit devant la pyramide inversée. Ils dénoncent le choix de la majorité de terminer le chantier de la Nouvelle Route du Littoral en tout viaduc plutôt qu'avec l'option digue.La mobilisation a démarré mercredi alors même que la présidente de la Région Réunion se rendait à Paris pour signer les accords de Mâtignon 3 . Les transporteurs souhaitent se faire entendre et exprimer leur mécontentement. Ils assurent que le tout-viaduc coûte plus cher et que l'appel d'offre ne servira qu'aux grandes entreprises et ne leur permettra pas de survivre Alain est l'un des transporteurs installés en protestation devant la Région Réunion depuis mercredi. Il déplore le choix de la Région Réunion et espère que les dés ne sont pas complètement jetés.Il explique devoir payer un crédit de 3.500 euros pour un camion et cela alors qu'il n'a plus de travail : "On a des crédits, faut qu'on travaille pour nourrir notre famille ! On n'a pas de chantier, on n'a pas de travail. On a même pas droit au RSA. Pour l'instant, on fait des reports, sinon y aura des saisies. De toute façon, les Réunionnais sont là pour payer... On est là pour payer..."