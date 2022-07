A la Une . Les trafiquants de zamal surpris sur la Chaussée royale de St-Paul placés en détention... à la maison

​Les deux trafiquants de zamal cueillis sur la Chaussée royale de Saint-Paul fin mai ont été condamnés à de la prison ferme, mais leur condamnation pourra s’effectuer sous bracelet à leur domicile. Par RL - Publié le Jeudi 7 Juillet 2022 à 09:48





Les policiers municipaux patrouillent en ville ce soir-là. Il s'agit d'une nouvelle mission qui leur a été confiée depuis le mois de mars devant la recrudescence des nuisances nocturnes sur les lieux très fréquentés. Alors que leur périmètre de prédilection demeure le front de mer, leur regard est attiré par une voiture un peu mal garée sur la Chaussée royale, en entrée de ville. La présence du véhicule à cet endroit et en seconde partie de soirée étonne les policiers au point qu’ils décident de s’arrêter.



À ce moment-là, le conducteur tente une manœuvre pour démarrer mais les policiers veillent. Ils s’approchent de la vitre côté conducteur et sont inévitablement interloqués par une forte odeur de cannabis qui émane du véhicule.



La voiture faisait 15 kg de plus



La fouille commence et elle ne sera pas bien difficile tellement les deux trafiquants avaient négligé leur planque.



Ils mettent la main sur de nombreux sacs disposés sur la banquette arrière qui a été préalablement rabattue et sans aucune réelle volonté de dissimulation. Ils constatent que le véhicule léger est chargé de 15 kg de zamal.



Les gendarmes sont appelés en renfort en vue de la saisie de la marchandise et de la voiture mais aussi pour débuter la garde à vue des deux occupants du véhicule.



Ce mercredi 6 juillet, les deux compères ont été condamnés à 2 ans de prison dont un an assorti d'un sursis probatoire et pour la partie ferme, un aménagement sera possible en détention à domicile sous surveillance électronique. La DDSE est d'application assez récente. La mise en vigueur de la la loi du 23 mars 2019 remonte à mars 2020. Elle consiste donc en un aménagement de peine d'emprisonnement qui oblige la personne condamnée à demeurer aux périodes fixées à son domicile ou dans tout autre lieu désigné par la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines.