Les tracteurs s'installent devant le siège des négociations

Les syndicats et les industriels sont assis autour de la table des négociations cet après-midi. Les agriculteurs viennent montrer leur détermination et ont garé les tracteurs devant le CTICS. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 15:13





La mobilisation des agriculteurs continue. Une double opération escargot a eu lieu ce matin sur une grande partie de La Réunion. Les tracteurs se sont tous rejoints à Saint-Denis devant la préfecture.



Les industriels et les syndicalistes ont repris les négociations cet après-midi à la DAAF, où se tient donc le Comité paritaire interprofessionnel de la canne pour débattre de la convention canne pour les années 2022 à 2027.



Les agriculteurs montrent qu'ils sont toujours mobilisés et viennent s'installer devant la DAAF où se déroule les négociations avec leurs tracteurs.

Les tracteurs bloquent le Boulevard de la Providence



Certains agriculteurs ont décidé de ne pas se garer devant le siège de la DAAF mais bien sur les voies de circulation du Boulevard de la Providence. Ils demandent à ce que les syndicats quittent la réunion en cours pour se joindre à eux.



"I fé six mois, i roul a nou cari sou' d'riz ! Mi lé en colère contre syndicat, contre industriels, contre tout' " déplore un agriculteur qui manifeste. "Soit zot i sort', soit mi laiss' mon tracteur ter là", annonce-t-il !