Les toutes dernières prévisions météo pour ce réveillon du 31 décembre 2022

Si des averses voire quelques coups de tonnerre devraient s'inviter en journée du 31, la nuit du réveillon s'annonce en revanche plutôt calme, prévoit Météo France.





Mais ce risque s'estompera au coucher du soleil, laissant revenir un temps plus serein pour les festivités nocturnes du passage à 2023. A La Réunion, le passage d'une petite "goutte froide" d'altitude au sud des Mascareignes ce samedi favorisera une atmosphère un peu plus instable que ces derniers jours, propice au développement rapide d'averses soutenues sur le relief en cours de journée.De l'orage est même possible localement. Le département sera placé dans sa totalité en vigilance jaune Mais ce risque s'estompera au coucher du soleil, laissant revenir un temps plus serein pour les festivités nocturnes du passage à 2023.