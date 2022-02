Les tortues marines de Mayotte préservées

Ce sont deux nouveaux arrêtés préfectoraux de protection de biotope qui vont permettre de poursuivre la lutte contre le braconnage de cette espèce sauvage aquatique. Aux côtés des services de l'Etat, ce sont également différents acteurs qui œuvrent pour la protection des tortues.



Grande attraction à Mayotte, les tortues se plaisent particulièrement dans l'île aux parfums. Malheureusement, le braconnage fait des ravages, car certaines coutumes prisent la consommation de chair de tortue.



Ce sont entre 3.000 et 5.000 tortues, de cinq espèces différentes, qui viendraient pondre sur les plages mahoraises chaque année.

Depuis 2020, les associations et différents services de l'Etat se mobilisent : des équipes de surveillance des plages de ponte se sont déjà à pied d'œuvre jour et nuit avec succès. Cette action qui tend à se pérenniser est le seul moyen de sauvegarder cette espèce menacée.



Grâce aux arrêtés, les plages de Moya Papani et Saziley Charifou vont être laissées aux tortues la nuit entre 18h et 6h, tout en tentant d'empêcher les braconniers de sévir...