Les thermomètres parfois en surchauffe jeudi et vendredi, risque de fortes pluies avec FRANCISCO à Mada

des nuages s'attardent dans le ciel réunionnais et ce même dans l'Ouest. Mais le soleil tropical les déchire rapidement après 8heures.Les thermomètres sont promptement en mode surchauffe surtout de la Possession à Saint Louis en passant par l'Ouest tout comme dans les hauts de ces régions une fois la couche nuageuse résiduelle de la nuit dissipée.➡️la couverture nuageuse péi conserve ses habitudes et lâche quelques averses dans les hauts.donne un coup de main aux organismes et aère autant que possible la région du Port. On l'observe aussi mais moins fringant sur le Nord .Dans le Sud la région de Saint Jospeh est bien ventilée.Les plagistes de l'Ouest accueillent probablement avec soulagement un peu d'air l'après-midi.est agitée à forte là où le vent se manifeste.Les filets de protection autorisant la baignade sont installés aux Roches Noires. En revanche la mer est déjà plus agitée à Boucan.La température du lagon est voisine de 28°.sont souvent supérieures aux normales du Nord-Ouest au Sud-Ouest. Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h08 le 14 --18h55 le 13🧳 La pression atmosphérique à 06h00 à Gillot : 1011.5