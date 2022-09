Météo Les thermomètres affichent péniblement 23 à 27°C sur le littoral, 20°C dans les cirques

Ce samedi débute avec un temps maussade, gris, humide et pluvieux sur une grande moitié Est de l'île, notamment sur les flancs du volcan et sur les hauts allant de Sainte-Rose à Saint-Denis.



Sur l'Ouest, les conditions sont plus agréables avec, dans les hauts, un ciel partagé entre nuages et éclaircies, et sur le littoral un temps lumineux. Ensuite, au fil de la matinée, le littoral Est retrouve du soleil alors que les pentes restent souvent dans la grisaille ainsi que le volcan.



L'après-midi, le temps est toujours nuageux vers le volcan, dans les plaines et dans les hauts de l'Ouest mais sans pluie significative. Ciel partagé dans les cirques et très belles périodes ensoleillées sur les zones littorales dégagées par le vent.



Le vent reste vigoureux de Saint-Philippe aux Avirons avec des rafales voisines de 70 km/h et le long de la côte Nord où il faut compter sur des rafales de 50 à 60 km/h. Ce vent est également turbulent sur les crêtes et sommets exposés avec des rafales voisines de 50 à 60 km/h comme sur la plaine des Cafres et sur les pentes et le sommet du Volcan. Les plages de l'Ouest restent abritées et soumises à des brises.



Avec cette humidité ambiante, le fond de l'air est bien frais. Les thermomètres affichent péniblement 23 à 27°C sur le littoral, 20°C dans les cirques, et 12 à 14°C au Pas de Bellecombe-Jacob et au Piton-Maïdo.



La mer est agitée mais forte de la Pointe au Sel à l'Anse des Cascades en passant par la Pointe de la Table. La petite houle de Sud-Sud-Ouest s'amortit au profit d'une houle d'alizé comprise entre 2 mètres et 2 mètre 50.