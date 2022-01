Communiqué Les textes de deux Réunionnaises dans l'ouvrage caritatif "Maman Recto Verso"

Le livre d’art « Maman Recto Verso » réunit des textes francophones venant de France et de différents pays. À l’issue d’un grand concours d’écriture organisé en 2021 avec plus de 500 participants enregistrés, 61 lauréats ont été retenus par un jury, dont 2 Réunionnaises.



L’idée de ce concours était de laisser libre cours à la parole, sur tous les sujets pouvant se rapporter à la Maman et à la Femme : la douceur, l’espoir, les rêves, mais aussi les douleurs, l’absence, la rancœur… Les témoignages sont d’une rare diversité avec des thèmes très peu souvent évoqués.



Le livre « Maman Recto Verso » est vendu au profit de la Fondation des Femmes et disponible sur commande dans toutes les librairies de l'île. Publié le Mardi 25 Janvier 2022

Franck AYROLES « MAMAN RECTO VERSO »

Ouvrage caritatif dont les bénéfices sont intégralement reversés à la Fondation Des Femmes.



Les textes sont accompagnés par les œuvres de l’artiste Franck Ayroles.



Les bénéfices des ventes de cet ouvrage seront intégralement reversés à la Fondation Des Femmes qui agit au quotidien pour les droits des femmes et la lutte contre les violences dont elles sont victimes. La présidente de la Fondation, Anne-Cécile Mailfert signe la quatrième de couverture et a écrit un texte qui figure dans le livre.



David Foenkinos signe la préface de cet ouvrage et la marraine de la Fondation, Julie Gayet, a également écrit un texte pour l’occasion.