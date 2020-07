A la Une . Les tests Covid-19 négatifs enfin obligatoires pour venir à La Réunion

Ce samedi rentre en vigueur l’obligation pour les voyageurs arrivants à La Réunion de présenter un test PCR négatif avant l’embarquement. Une mesure attendue après le flou juridique de la semaine passée et suite l’épisode de La Réunion "en rouge" sur les cartes de Santé Publique France. Par Aurélie Hoarau - Publié le Samedi 18 Juillet 2020 à 08:35 | Lu 537 fois

Avis de forte houle à La Réunion durant toute la semaine. Les vagues tant redoutées n’étaient pas composées d’eau et d’écume, mais celles d’une épidémie qui ne cesse de noyer le monde de son flot de malheurs.



Durant une semaine, [depuis la fin de l’état d’urgence sanitaire le 11 juillet]urlblank:https://www.zinfos974.com/Fin-de-septaine-et-test-de-securite-les-nouvelles-modalites-d-entree-a-La-Reunion_a157341.html à ce samedi, les tests PCR négatifs étaient facultatifs pour venir dans l’île. Une situation qui a inquiété la population après [le boom de nouveaux cas enregistrés depuis le 5 juillet]urlblank:https://www.zinfos974.com/Explosion-du-nombre-de-cas-de-covid-19-ce-dimanche-11-nouveaux-cas_a157055.html et notamment le retour de cas autochtones. Enfin, [la nouvelle carte présentée jeudi dernier par Santé Publique France]urlblank:https://www.zinfos974.com/Covid-19-La-Reunion-reste-classee-en-zone-verte-Explications_a157582.html , où La Réunion était en rouge concernant le taux de reproduction du virus, a attisé les angoisses de certains, même si l’île reste classée verte. Comme depuis le mois de mars, c’est vers l’aéroport que se tournent les regards des plus inquiets. Cette semaine de flou autour des contrôles préembarquement n’aura pas aidé à relancer la confiance d’une partie de la population.



À partir d’aujourd’hui, les compagnies aériennes refuseront l’embarquement des passagers ne présentant pas un test négatif datant de moins de 72h. Les voyageurs devront également se munir d’une attestation sur l’honneur qu’ils ne présentent pas de symptômes et n’ont pas connaissance d’avoir été en contact avec des personnes infectées par la Covid-19.



Les passagers qui seraient contrôlés positifs ne pourront pas embarquer, mais les compagnies aériennes s’engagent à des mesures commerciales pour ces situations. Les passagers ne présentant aucun test ne pourront pas bénéficier de ces offres.





