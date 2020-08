A la Une .. Les tests Covid-19 en vigueur dans les aéroports : Madagascar et l’Inde concernés

Le dispositif a débuté hier dans les aéroports français. Les ressortissants français venus de 16 pays doivent présenter un test négatif, sans quoi les tests seront effectués à l’aéroport. Par Aurélie Hoarau - Publié le Dimanche 2 Août 2020 à 15:28 | Lu 466 fois

Les passagers en provenance de 16 pays, jugés à risque, devront présenter des tests Covid-19 négatifs à leur descente d’avion, sous peine de se faire dépister à l’aéroport. Le dispositif a été étendu à l’ensemble des aéroports français depuis ce samedi 1er août.

#COVID19 | Lutter contre le virus passe aussi par un contrôle renforcé des flux à nos frontières.

La France a établi une liste de 16 pays où le virus circule très fortement, et dont il ne sera plus possible de venir sans la preuve d’un test PCR négatif. pic.twitter.com/0tzYtZ7PWb — Gouvernement (@gouvernementFR) July 24, 2020

Cette obligation concerne les passagers venant d'Afrique du Sud, d'Algérie, du Bahreïn, du Brésil, des Émirats arabes unis, des États-Unis, de l'Inde, d'Israël, du Koweït, de Madagascar, d'Oman, du Panama, du Pérou, du Qatar, de la Serbie et de la Turquie. Les frontières étant fermées avec ces pays, seuls les ressortissants français ou des citoyens de ces pays qui disposent d'une résidence stable en France auront le droit de voyager vers la France.



Les passagers ne présentant pas ces tests seront dépistés à l’aéroport, avant de poursuivre leurs voyages. En cas de test positif, les voyageurs seront contactés par les autorités sanitaires et entreront dans le dispositif de "contact tracing". En cas de «violation des interdictions de se déplacer», une amende de 135 euros est prévue.





