A la Une . Les testaments de résidents réécrits au bénéfice de la gérante d'une pension marron

La gérante de la pension des Magnolias a été interpellée et placée en garde à vue. Soupçonnée de détournement de fonds, elle sera déférée ce jeudi. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 4 Novembre 2020 à 22:18 | Lu 630 fois

C'est un véritable système mafieux qui a été mis au jour dans une pension d'accueil pour personnes dépendantes et âgées à Saint-Denis. La directrice de la pension des Magnolias a été interpellée suite à un contrôle simultané de la Sécurité Sociale et de la Police.



Des détournements de fonds, une fraude à la Caisse d'allocations familiales et des abus de faiblesse ont été révélés par les enquêteurs. De plus, les testaments des patients avaient été modifiés pour que leur héritage n'aille qu'au bénéfice de la gérante elle-même.



Plusieurs véhicules ont été saisis comme une Mercedes ML, un Porsche Cayenne et un food truck de marque Iveco.



La directrice de la pension, une femme de 56 ans, sera déférée ce jeudi devant le Parquet de Saint-Denis pour être mise en examen.



