Les temps changent ...



( Sans vouloir faire un feu d'artifice , mais quand même )



"Mon pays bato fou oussa banna i rale anou….(Ziskakan)".



14 juillet fête nationale, jadis fêtée par tout un chacun en bals populaires et en "bals la poussière" et en "bals grillés" sous les tropiques ...dans une liesse populaire .

Précédée la veille par la fête des pompiers avec leur dîner dansant, en caserne.



Zordi fêtée en catimini en mode calfeutré parce que les voyous tiennent le pavé pour mieux le dépaver et mettre tout, sens dessus dessous .

Le feu d'artifice aura un goût amer au point d'être retiré du programme par certains Maires...seuls les plus téméraires le maintiendront pour mieux séduire ou tromper leurs ouailles et autres clientèles.

Seul le défilé militaire donnera une tonalité à la nation, à regarder à la télé .

Une tradition sévèrement critiquée d'ailleurs par toute une frange à l'idéologie douteuse.

Triste situation d'un État souverain et démocratique .



Ce sont les États émergents et en voie de développement qui donnent l'exemple de ce que c'est qu'un peuple soudé autour des valeurs de la nation..l'exemple de Mada où la fête nationale est attendue comme un événement où les drapeaux et fanions sont vendus un mois auparavant par les petits marchands de rue...où la tirelire est cassée pour le repas du jour et où le feu d'artifice fait encore l'émerveillement du peuple de la capitale et des populations locales.

J'en ai assisté à un à Antsirabe( ville de hautes montagnes) il fallait voir !



Le matérialisme détruit les sentiments patriotiques.



Triste France ...



Nb. "Notre Première Ministre promet des mesures importantes pour protéger les français en ce 14 juillet jour de notre fête nationale…

Jour où le pays expose sa force au monde entier.

Ouf….

Si on se planque derrière nos rideaux tout ira bien…" Alex.

Il y aura plus de policiers et gendarmes dans les rues que de militaires dans le défilé .



"Et oui Carl ..on dégringole !!!..pas moyen d'être optimiste..." Me dit un ami.

Les temps changent mais en mal.