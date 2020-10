Les températures vont grimper ce week-end

Les prévisions de Météo France



- Le mercure va encore grimper ces prochains jours et atteindra un pic relatif ce dimanche. Nous pourrions atteindre facilement les 30°C au meilleur de la journée, sur le littoral, et plus de 20/22 °C dans l'intérieur.



- Cette situation est due à une advection chaude en basse et moyenne troposphère, provenant du nord-ouest du bassin.



- Les températures maximales prévues par la prévision d'ensemble du modèle européen, montrent que celles-ci resteront encore au dessus des normales (avec un bon indice de confiance), au moins jusqu'en début de semaine prochaine.