A la Une . Les températures sont en hausse et redeviennent conformes aux normales

Découvrez les prévisions de Météo France pour ce dimanche 4 septembre. Par LG - Publié le Dimanche 4 Septembre 2022 à 06:20

Les jours se suivent et se ressemblent... Dans l'Est et le Sud-Est, ce dimanche matin s'annonce plutôt gris et passagèrement pluvieux. Si les éclaircies reviennent en matinée au nord de Saint Benoît, la région du volcan reste sous la grisaille. Plus à l'Ouest, le soleil se montre bien plus généreux et il faut attendre la mi-journée pour voir la formation des premiers nuages de pente.

L'après-midi, la couverture nuageuse s'étoffe dans l'intérieur et tend à déborder vers l'ouest et le nord-ouest, s'accompagnant ça et là de petites averses. Contrairement à la veille, les plus hauts sommets auront bien du mal à sortir de la couche. Les secteurs soumis à l'alizé comme du côté de Saint-Pierre ou Saint-Denis, bénéficient des plus belles périodes ensoleillées.



L'alizé se montre toujours vigoureux avec des pointes proches de 70 km/h entre Saint-Joseph et l’Étang Salé pour le Sud, un peu moins pour le Nord entre Sainte-Suzanne et La Grande Chaloupe. Des rafales sont également attendues dans les hauts, aux abords des crêtes exposées. La côte ouest est plus abritée.



La mer redevient forte dans le Sud. La houle australe se stabilise autour des 2 mètres.



Les températures sont en hausse et redeviennent conformes aux normales après l'épisode de fraîcheur du début de semaine.