Les températures maximales sont légèrement inférieures aux normales de saison

Au lever du jour, quelques nuages sont présents sur la façade Est, approximativement de Saint-Joseph à Saint-Denis en passant par la Plaine des Palmistes. Deux ou trois gouttes sont par endroits possibles mais rien de très conséquent ni de durable.



Sur l'Ouest, dans les Cirques, sur la Plaine des Cafres et sur les plus hauts sommets comme le Volcan et le Maido, le ciel se montre clément. Au fil de la matinée la couverture nuageuse gagne Salazie mais le temps reste sec.



L'après-midi l'intérieur de l’île s’ennuage quelques coins de ciel bleu devraient résister dans Cilaos et Mafate. Les plus hauts sommets restent au-dessus des nuages.



Le littoral Ouest et Sud conserve de belles éclaircies tandis que sur le littoral Est et Nord, les éclaircies sont contrariées par des débordements nuageux.



Côté précipitations, le temps reste globalement sec, seules quelques gouttes sont possibles sur les pentes du Volcan.

L'alizé modéré de Sud-Est demeure stable, les rafales sont voisines de 40 à 50 km/h le long des côtes Ouest et Sud-Ouest.



La mer est agitée mais forte sur le Sud Sauvage en matinée.



Houle de secteur Sud voisine de 2 mètres puis 1 mètre 50 en fin de journée.



Les températures maximales, légèrement inférieures aux normales de saison, sont comprises entre 24 et 27°C sur le littoral et entre 15 et 22°C dans l'intérieur des terres. Le mercure affiche 13°C au Maïdo et 17°C au Pas de Bellecombe.