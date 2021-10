A la Une . Les températures maximales sont en légère hausse

L'île démarre cette journée sous un soleil bien présent. Au fil des heures, les nuages s'installent dans l'intérieur, principalement à l'Est d'une ligne La Possession Saint-Philippe, selon les prévisions de Météo France Réunion. Par LG - Publié le Dimanche 31 Octobre 2021 à 06:18

A la mi-journée, la couverture nuageuse se densifie un peu plus et finit par déborder l'après midi vers le littoral Est de Saint Denis à Sainte Rose, masquant les rayons du soleil.



Dans les hauts de l'Est, du coté de Bras des Chevrettes ou de la Plaine des Palmistes, des farines sont possibles.



Plus à l'Ouest, le long des plages, vers Saint Pierre ou encore dans le cirque de Cilaos, les nuages se font beaucoup plus discrets et la sensation de beau temps domine franchement. Les sommets profitent d'un excellent ensoleillement.



Les températures maximales sont en légère hausse : 26 à 28°C en bord de mer, 22 à 23°C dans les cirques et jusqu'à 17°C au volcan.



Le vent de secteur Sud est bien modeste, on attend au maximum 30 km/h le long des plages, 40 km/h sur les crêtes. Partout ailleurs, les brises s'installent.



La mer est peu agitée, mais demeure agitée dans l'Ouest et le Sud par une houle australe voisine de 2 mètres.