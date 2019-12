Météo Les températures maximales perdent enfin 2 à 3° sur le littoral mercredi

Prévisions pour la nuit du 17 au 18 Décembre



➡️ Des nuages transitent au Nord de la Réunion et peuvent tutoyer temporairement le littoral du Port à Saint Benoît en milieu de nuit apportant quelques passages pluvieux. Ailleurs la nuit est calme.



🎏 Les brises s'imposent partout.



🌊 La mer est peu agitée même si une petite houle de Sud-Est persiste sur les côtes Sud.



🌡️ Les températures restent douces: entre 22 et 26° sur le littoral en allant de Sainte Rose au Port avec 24° à Saint Denis.

On attend 11° au volcan et autour de 15/16° à Bourg Murât et à Cilaos.



Prévisions pour le mercredi 18 Décembre



Les maximales perdent 3° environ sur le littoral. Un peu de vent sur les plages de l'Ouest.



➡️ Des nuages trainent le long des côtes du Sud sauvage. Ailleurs le soleil matinal ne déroge pas à la règle.

En cours de matinée le ciel des pentes et de l'intérieur fait un peu de place aux formations nuageuses d'évolution diurne.

Mais dans l'ensemble les conditions restent clémentes et le littoral reste exposé au soleil.



➡️ L'après-midi quelques averses peuvent mouiller un peu vers le Brûlé ou encore Takamaka et la Plaine des Palmistes.

Sur le littoral les plages ensoleillées dominent largement en dépit d'ondées possibles sur les rivages du Sud sauvage.



🎏 Le vent vire au Sud le matin et se renforce graduellement sur les plages de l'Ouest et au large de Sainte Rose.

Il agite davantage les filaos l'après-midi. La zone Nord entre Saint Denis et Saint Benoît est déventée.



🌊 La mer est peu agitée à localement agitée au large sous l'effet du vent. Une petite houle de Sud-Est persiste sur les côtes Sud. D'autre part un train de houle australe rentre en fin de journée et en cours de nuit suivante sur les côtes Ouest et Sud.



🌡️ Les températures se rapprochent des normales de saison et perdent 2 à 3° sur le littoral.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h34 le 18 -- Coucher du soleil : 18h55 le18



Températures aujourd'hui dans les stations de METEO FRANCE



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI

Villes Températures Maxi en degrés Celsius Saint Denis 30 Le Port 30 Saint Paul 30 Grand Fond 30 Pointe 3 Bassins 30 Saint-Louis 31 Saint Pierre 30 Saint Philippe 30 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 20 Maïdo 19 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 24 Cilaos 27 Salazie 26

Analyse de la situation de surface cet après-midi



