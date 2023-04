Météo Les températures grimpent rapidement

Le temps de la journée sera sec et chaud, prévoit Météo France. Quelques averses sont attendues dans les hauts. Par NP - Publié le Vendredi 14 Avril 2023 à 06:10

La matinée de vendredi est ensoleillée et les températures grimpent rapidement pour atteindre 29 à 32 °c sur le littoral.



Les nuages de pentes se développent au fil des heures, laissant le bord de mer sous de larges périodes ensoleillées.



L'après midi, la couverture nuageuse prend ses quartiers dans l'intérieur avec une préférence pour le Sud de l'île où des averses se déclenchent avec une préférence pour les pentes du Sud et du Sud-Est, comme la région du Tampon ou les hauts de Saint Joseph notamment. Ces averses sont faibles à localement modérées. Le Sud Sauvage n'est pas à l'abri d'une ondée avant la fin de journée. Plus au Nord, les périodes ensoleillées prédominent.



Le vent de Nord est sensible sur la plages de l'Ouest et du côté de Sainte-Rose.

Dans les hauts les températures sont supérieures à la normale avec 27 °c à Cilaos et 19 à 20 °c au Maido et au Volcan.



La mer est peu agitée à agitée. La petite houle d'alizé se croise avec une petite houle australe sur le Sud Sauvage.