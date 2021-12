Voici le bulletin du jour de Météo France :



Les alizés perdent de l'intensité en s'orientant à l'Est-Nord-Est. Les températures continuent à grimper.



Le début de week-end s'annonce humide et gris sur la moitié Est de l'île. Sur l'Ouest et dans les cirques, le temps est lumineux en matinée.



En milieu de matinée, la tendance s'inverse avec une accalmie dans l'Est et le développement des nuages dans les hauts de l'Ouest.



Tandis que les éclaircies sont de retour dans l'Est, les hauts de La Grande Chaloupe à Saint Joseph en passant par ceux de Saint Gilles, se retrouvent dans la grisaille. Des averses, localement soutenues sont probables.

Avant le coucher du soleil, une averse peut aussi arroser la route en corniche.



L'impression de chaleur et de moiteur s'amplifie l'après midi. Les 30°C sont atteints, souvent dépassés sur le pourtour réunionnais. Dans les cirques de Mafate et de Salazie, le thermomètre affiche plus de 25°C, et même 28°C à Cilaos.



Le vent de secteur Est faiblit en journée. L'après midi, un vent d'Est-Nord-Est se met en place en Baie de la Possession et vers Saint Philippe. Partout ailleurs les brises dominent.

La mer est encore agitée dans les secteurs ventés et belle à peu agitée le long des plages de l'Ouest et en Baie de Saint Paul.