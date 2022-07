A la Une . Les taux du Livret A et du Livret d’épargne populaire revalorisés

Le ministre de l’Economie a annoncé cette revalorisation ce jeudi 14 juillet . Le taux du Livret A va passer à 2%.

Par NP - Publié le Vendredi 15 Juillet 2022 à 07:02

Le taux du Livret A va doubler à partir du 1er août. Le taux du Livret d’épargne populaire (LEP) passera de 2,2 % à 4,6 %, a confirmé Bruno Le Maire au journal Le Parisien.



La semaine dernière, la Banque de France, en charge du calcul du Livret A chaque semestre, proposait son augmentation pour faire face à la hausse des prix.



Le taux du placement préféré des Français est au plus haut depuis 2012. L’inflation a, elle, été mesurée par l'Insee à 5,8% sur un an en France en juin.