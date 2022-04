Les taux de participation intermédiaires dans différentes communes

Saint-Louis :



43.897 Saint-Louisiens (dont 25.356 à Saint-Louis et 18.541 à la Rivière) sont attendus ce dimanche jusqu’à 19 heures dans leur bureau de vote.



A 16 heures, 14 835 inscrits avaient accompli leur geste civique, ce qui représente 33.80% des inscrits. Dans le détail, les électeurs côté Saint-Louis étaient 8058, soit un taux de participation de 31.78% et les électeurs du quartier de la Rivière étaient 6777, soit 36.55%.



A titre comparatif, à 16H en 2017, ils étaient 29.46% des inscrits (soit 12 135 votants) à s’être déplacés dans l’isoloir sur la totalité de la commune. Dans le détail, le taux de participation était de 27.34% côté Saint-Louis et 32.42% du côté de La Rivière.





Sainte-Marie :



La commune de Sainte-Marie, composée de 34 000 habitants, compte 26 539 électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections présidentielles.



Le pointage à 12h fait état de 23,60 % de participation (6262 émargements).



La Ville a ouvert 38 bureaux de vote ce matin sur l'ensemble du territoire communal et mobilisé plus de 300 personnes pour la bonne marche des bureaux (Élus, agents et bénévoles).



Le Port :



Taux de participation à 16 heures : 39.94%



Saint-Benoît :



Taux de participation à 15h à Saint-Benoît : 35,59%.

Taux de participation à 15h en 2017 : 36,06%.

Nombre d’inscrits : 29 070.



Saint-Joseph :



Participation 12H :

Présidentielle 2022 - Tour 1 : 9768 vot. 31.11%;

Présidentielle 2017 - Tour 1 : 10903 vot. 36.65%



Saint-Leu :



Taux de participation à 16h : 40.23% soit 11 508 votants



Nombre d'inscrits sur la Commune de Saint-Leu : 28 609



Nombre de bureaux de vote : 36



Le Tampon :



La commune compte 84 bureaux de vote pour 64 281 inscrits.



A 16h, le taux de participation est de 48.75% contre 52.84% lors des élections présidentielles de 2017.



Saint-Denis :



Taux de participation à 16h :



Elections Présidentielle 2022: 44.13%

Elections Présidentielle 2017 : 48.47%