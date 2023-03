A la Une .. Les taux de crédits sont en hausse à La Réunion

L'IEDOM (Institut d'émission des départements d'outre-mer) révèle que les taux d'intérêts sont en hausse à La Réunion mais la progression est moins forte qu'au niveau national. Par NP - Publié le Mardi 21 Mars 2023 à 14:25

Les taux de crédits aux particuliers : La remontée des taux de crédits se poursuit progressivement



- À La Réunion, le taux moyen des nouveaux crédits à l’habitat progresse de 20 points de base (pdb) et s’élève à 1,47 % au 4e trimestre 2022. Il se situe néanmoins en deçà du niveau moyen observé en France entière (1,77 %). La durée moyenne des prêts à l’habitat ressort à 21 ans, pour un montant moyen d’emprunt de 155.000 euros.



- Le taux moyen des prêts personnels et autres crédits échéancés à la consommation poursuit sa remontée, mais à un rythme moins soutenu qu’au niveau national : +27 pdb à La Réunion contre +46 pdb en France entière. La durée moyenne des prêts personnels est de 5 ans, pour un montant moyen de 17.200 euros.



- Les taux appliqués à La Réunion restent proches de ceux appliqués en France entière, à l’exception des taux moyens des découverts, plus élevés.

Les taux de crédits aux entreprises à La Réunion : Hausse significative des taux d'intérêt, mais inférieure au niveau national



- Le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits de trésorerie échéancée augmente de 73 points de base (pdb) entre juillet et octobre 2022. Depuis avril 2022, le taux moyen a progressé de 140 pdb. La moitié de ces nouveaux crédits est souscrite à taux fixe. Leur durée moyenne est d’un an.



- Le taux d’intérêt moyen pour les nouveaux crédits à l’équipement s’accroît de 21 pdb entre juillet et octobre 2022, après +63 pdb le trimestre dernier. Ces crédits sont, pour la quasi-totalité, souscrits à taux fixe, pour une durée moyenne d’un peu moins de 13 ans et un montant moyen de 400.000 euros.



- Le taux d’intérêt moyen concernant les découverts diminue fortement sur le trimestre (+178 pdb), faisant suite à une nette hausse en juillet. Par ailleurs, le taux d’intérêt moyen pour les nouveaux crédits immobiliers d’entreprise se situe en deçà des taux observés au niveau national, mais également dans les autres DOM.