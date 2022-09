A la Une . Les taux de crédits à l'habitat sont en hausse

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) révèle que les taux de crédits à l'habitat pour les particuliers augmentent à La Réunion. Par NP - Publié le Mardi 6 Septembre 2022 à 13:46

L'IEDOM a publié sa note de conjoncture financière relatives au taux des crédits aux particuliers au second trimestre. L'institut révèle qu'à La Réunion, "le taux moyen des nouveaux crédits à l’habitat s’accroît, mais reste inférieur à son niveau d’avril 2021. Il s’élève à 1,20 % au 2e trimestre 2022 contre 1,13 % le trimestre précédent. La durée moyenne de ce type de prêts s’élève à 21 ans pour un montant moyen d’emprunt de 149 000 euros."



L'organisme ajoute que : "Le taux moyen des prêts personnels et autres crédits à la consommation reste stable à 3,54 % au 2e trimestre 2022. La durée moyenne des prêts personnels est de 5 ans, pour un montant moyen de 18 500 euros."



"Les taux appliqués à La Réunion restent proches de ceux appliqués en France entière, à l’exception des taux moyens des

découverts", précise l'IEDOM.

Baisse du taux des crédits pour les entreprises



L'IEDOM fait aussi le point sur la situation pour les emprunts des entreprises : "Le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits de trésorerie recule de 78 points de base (pdb) par rapport à janvier 2022 et s’élève ainsi à 1,06 % en avril 2022. Un quart de ces nouveaux crédits sont des prêts garantis par l’État (PGE), crédits destinés à soulager la trésorerie des entreprises touchées par l’épidémie de la Covid-19."



"Le taux moyen pour les nouveaux crédits à l’équipement demeure assez stable, pour s’établir à 1,74 % en avril 2022. Ces crédits sont, pour la quasi-totalité, souscrits à taux fixe, pour une durée moyenne de 12 ans et demi et d’un montant moyen d’un peu plus de 210 000 euros", détaille l'institut.