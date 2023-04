La grande Une Les tarifs de Citalis partent à la hausse

Les élus de la CINOR viennent de voter une modification des tarifs sur le réseau Citalis. Les tickets de Bus vont devenir 23% plus chers. Des hausses moins fortes sont observées sur les abonnements mensuels et trimestriels. Seuls les abonnements annuels et les Pass 24h restent inchangés. Les responsables incitent donc les clients à s'engager sur le long terme et rappellent que se déplacer sur l'intercommunalité du Nord coûte moins cher qu'ailleurs à La Réunion. Par Samuel Irlepenne - Alexandre Robert - Publié le Mercredi 5 Avril 2023 à 19:26

Le conseil communautaire de la CINOR s'est tenu se mercredi après-midi à la Salle du Rwa kaf à Sainte-Suzanne. Les élus ont délibéré sur de nombreux dossiers mais le plus brûlant a été celui de la hausse des tarifs du réseau de bus Citalis. Les conseillers intercommunaux ont voté en faveur de cette modification des prix qui a aussi pour objectif de proposer une tarification unique peu importe les zones d'achat.



Les responsables rappellent que le réseau de bus Citalis n'a pas changé ses prix pendant environ 15 ans. "Depuis 15 ans, il y a une modernisation du réseau, davantage d'offres avec le Papang. L'objectif est de profiter de ce changement pour que les gens basculent du titre unitaire à l'abonnement annuel", explique Gérard Françoise, président de la Sodiparc. Il ajoute : "C'est pour que le transport en commune ne soit plus qu'un mode dérogatoire mais un transport en commun du commun. C'est pour forcer les habitudes et que nous allions vers un transport en commun choisi."





La CINOR insiste sur le gel des prix pendant 15 ans à Citalis. L'intercommunalité rappelle les nombreux travaux de modernisation qui ont été entrepris sur cette période comme le renouvellement intégral de la flotte avec 200 véhicules dont des hybrides, des événements, des services pour personnes à mobilité réduite, des changements de signalétique ou au niveau des points d'arrêts ou encore la création de nouvelles lignes.



Gérard Françoise, président de la Sodiparc, rappelle par ailleurs que les réseaux de bus des autres intercommunalités pratiquent des prix encore plus élevés.