Les systèmes économiques aériens réunionnais sont en train d’être repensé

« L’aéroport de Pierrefonds se trouve dans la partie sud de l’île de la Réunion. Il est essentiellement destiné à desservir la commune de Saint-Pierre et ses environs. Ces dernières années, l’aéroport de Pierrefonds a accueilli plus de 135 000 passagers par an. Ouvert aux trafics commerciaux, cet aéroport dispose d’une piste capable de recevoir des avions de taille moyenne à l’instar du Boeing 737 ou encore du ATR-72. Sa piste d’atterrissage a été agrandie et rallongée en 2006 pour atteindre les 2100 mètres de long et 45 mètres de large. » Cité dans un média local.



L’image d’une société divisée à casser



[…] « Il, (l’aéroport) est essentiellement destiné à desservir la commune de Saint-Pierre et ses environs ».



L’aéroport de Saint-Pierre, Pierrefonds n’est pas la seule propriété du Sud et de « ses environs ». Les dirigeants du Syndicat mixte de l’aéroport du Grand Sud ont toujours fait part de leurs intentions à travailler dans la complémentarité de l’aéroport Roland Garros, son aîné puisque grand frère.Cependant, travailler dans cet état d’esprit n’a jamais voulu dire : ne pas avoir, ses propres destinations.



Caractéristiques techniques



[…] « Sa piste d’atterrissage a été agrandie et rallongée en 2006 pour atteindre les 2100 mètres de long et 45 mètres de large. »



Cet argument approfondi celui qui le précède, dans le contexte de l’expression de cet article. Elle favorise, la compréhension du lecteur dans le sens ou l’aéroport est en évolution. Plus concrètement cela veut dire qu’il pourrait traiter de plus gros aéronefs.



Oui, rappelons pour information que Air Austral, notre Compagnie Aérienne, Régionale opèrerait avant de recevoir ses B787-8, Boeing 787-8, sur l’Île aux parfums avec ses B777-200 ER, Boeing 777-200 ER. La piste de l’aéroport de Pamandzi était d’une longueur égale à 1900m. Quid du trop grand ou du trop petit ! A Pierrefonds, nous n’avons jamais vu l’ombre d’un gros porteur alors que la piste comporte 200m de longueur de plus que celui de l’île de Mayotte, bien entendu, cela se passe de tout commentaire.



Toutefois, il se murmure…Le ciel aérien réunionnais va connaître de grand changement d’ici quelque temps pour ne pas dire un grand bouleversement. Une nouvelle Low-Cost se positionnerait sur Roland Garros dès l’Eté Métropolitain qui correspond à la saison estivale. Par conséquent, les billets de cette nouvelle venue, pour juillet 2019 seront en vente, juste après les fêtes de fin d’année.



Les systèmes économiques aériens réunionnais sont en train d’être repensé, il semblerait que ce soit un joyeux casse-tête chez nos dirigeants de compagnies aériennes desservant notre Île. Enfin, le ciel aérien réunionnais sera complètement ouvert dans un futur très proche. Pierrefonds sera aussi de cette aventure ! Pourquoi pensez vous que les dirigeants du Sud aient développé la plateforme qui a pour but d’attirer de nouvelles compagnies aériennes pour ce vivier économique et de chalandises qui représente plus de 350 000 habitants.