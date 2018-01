La grande Une Les systèmes dépressionnaires Ava et Irving vont-ils fusionner?

Deux systèmes dépressionnaires se trouvent actuellement dans le bassin Sud-Ouest de l’Océan Indien. Les trajectoires d’Ava, située au Ouest-Sud-Ouest et d’Irving à l’Est de la Réunion semblent se confondre dans les jours qui viennent. Alors Ava et Irving vont-ils fusionner et ainsi créer un "effet Fujiwara", du nom du premier météorologue japonais qui l’a étudié?



Une éventualité selon Jacques Ecormier mais peu probable au regard des différents modèles envisagés. Si tel était le cas, les deux systèmes devraient se rapprocher suffisamment l’un de l’autre pour se tourner autour, explique le chef prévisionniste de Météo France.



A l’envisager, le phénomène se produirait alors bien au Sud-Est de La Réunion et "ne présenterait aucun danger pour aucune terre".



​Un modèle que confirme la lecture de l'animation développée par l'application Windy ci-dessous.



En revanche, dans les heures voire les jours qui viennent, La Réunion sera encore concernée par Ava. L'ile doit s’attendre à un temps pluvieux par intermittence comme pour ce dimanche. Zinfos974 Lu 1214 fois