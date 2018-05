Les syndicats sortent "mitigés" de la table ronde à la préfecture

La table ronde s'est révélée houleuse, les syndicats reçus à 11 h à la préfecture sont sortis moyennement satisfaits de leur entrevue avec le directeur de cabinet du préfet Sébastien Audeberd.



Durant la réunion, David Belda a tenu un point d'étape, passablement négatif : aucune indication de temps n'était donnée par la préfecture, qui demeurait vague quant à l'application de la décision de suppression de l'indexation des primes du personnel hospitalier. La préfecture aurait uniquement indiqué qu'une compensation serait mise en place avant l'été de l'année prochaine.



Le syndicaliste a par ailleurs regretté que le problème soit traité au niveau local, alors que ce sont tous les outre-mer qui sont concernés. "On veut que La Réunion soit un département pilote dans cette affaire, mais cela concerne l'ensemble des outre-mer. Je ne peux accepter cela", a dit le représentant syndical FO. "S'il y a un début de dialogue, ce sera uniquement s'il y a positionnement des différents ministères", affirmait-t-il.



David Belda a souligné le fait que les autorités insistent sur le déficit du service public hospitalier, alors qu'il n'est point question de bénéfice, mais de solidarité nationale, en ce qui concerne le système français de santé.



A l'issue de la table ronde, les syndicats regroupés annoncent avoir obtenu la tenue d'une réunion interministérielle sous quinzaine entre les ministères de la santé, de l'outremer et des finances. Afin de compenser l'indexation des primes, illégale, des commissions internes à chaque établissement de santé vont être créées, avec pour objectif de régler au sein de chaque établissement la question de la compensation de salaire. Les syndicats assurent le personnel hospitalier qu'aucune perte de salaire ne sera effective.



Dans l'attente de la mise en oeuvre de cette réunion interministérielle, les syndicats maintiennent la mobilisation et assurent qu'ils seront vigilants. Ils vont consulter leurs bases cet après-midi afin de décider des modalités de la suite du mouvement de grève.





Samuel Irlepenne, sur place