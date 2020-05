Les syndicats étudiants réunionnais se mobilisent pour faire changer les choses

L’UNEF, dans un courrier cosigné avec l’Union des Étudiants réunionnais de l’Hexagone (UERH) et la Fédération des Étudiants de La Réunion (FER), interpelle plusieurs ministres sur la situation des étudiants réunionnais. Les 3 organismes appellent à repenser le modèle estudiantin réunionnais et à réagir face à la crise.



Cet appel concerne à la fois ceux qui étudient dans l’île ou en métropole. Les trois associations affirment que "les événements nous imposent une réflexion profonde afin de pallier aux freins structurels à l’épanouissement de notre génération". Les étudiants réunionnais sont confrontés à des difficultés comme la vie chère, l’éloignement, la précarité, la mobilité contrainte pour l’obtention d’un stage, d’une alternance, d’un contrat de travail ou tout simplement d'une formation non dispensée sur le territoire.



Face à ce constat, les étudiants ne cachent pas leurs exaspérations et demandent au gouvernement d’agir pour faire face à la situation et offrir une réponse qui pourra servir à tous les étudiants ultramarins.