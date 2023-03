Courrier des lecteurs Les syndicats et la loi

Par Alain Rochefort - Publié le Jeudi 23 Mars 2023 à 15:07

Bien que n’étant pas juriste je voudrais que l’on m’apporte la preuve suivante :



Les dirigeants de syndicats et leurs abonnés ou militants si vous préférez sont-ils :



- Au-dessus des lois de la République ? Outre le DROIT de grève et le DROIT manifester qui sont accordés par la loi.

- Ces personnes qui ne sont que des individus au sens civique de la loi mais qui s’associent dans le but de fédérer leurs actions de défense particulière de leurs professions : énergies, transports, éducation, police etc etc… ont-elles un DROIT spécifique de nuisance sociale et d‘obligation sur les autres membres de la société à faire respecter les décisions de leurs syndicats, si oui lesquel ? En d’autres termes peuvent elles empêcher d’autres personnes de circuler, de s’approvisionner, de bénéficier de l’énergie (service public) de se soigner, de prendre l’avion sauf contraintes légales bien sûr

- Ont-elles le DROIT de bloquer l’économie d’un territoire ?

- Ont-elles le DROIT de menacer d’autres personnes ?

- Ont-elles le DROIT de m’empêcher en quoique ce soit ?

- Sont-elles investies d’un DROIT particulier en ce qui concerne la Sécurité des personnes ?



Sur tous ces sujets les Syndicats se sont arrogés ces DROITS au fil du temps et plus personnes ne trouvent à redire.



Alors moi je vous le demande : qui permet tout cela sans bouger le petit doigt : Partis Politiques, Élus, l’Exécutif, Corps constitués, Préfectures et même la Population qui n’ose plus rien dire contre ces dérives de la politique.



Apportez-moi la preuve de tous ces droits iniques verbaux que les syndicats appliquent dans leurs chartes des « bons militants »

Tout ce qui se passe en ce moment est bidon.



Je voudrais bien en discuter avec des spécialistes du droit civil.