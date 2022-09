Les syndicats entendus par le Département

Ce jeudi 29 septembre, les syndicats SAFPTR, SNT et SAMFFA974 ont organisé une deuxième journée de manifestation.



La CGTR, FO, la CFTC et la SPCD ont appelé à une grève s’inscrivant dans le cadre d’une journée nationale d’action.



Ces deux intersyndicales ainsi que les syndicats UNSA, FSU et la CFDT ont été invités par le président Cyrille MELCHIOR à une rencontre le 22 septembre dernier, dans le cadre d'un dialogue social de qualité et constant.



Représentant le Président Cyrille Melchior retenu ce jour par la visite du ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, le Vice-président Gilles Hubert, et les services du Département ont reçu la délégation composée du SAFPTR, SNT et SAMFFA974, seule intersyndicale ayant répondu à l’invitation de la Collectivité.



Suite à cet entretien, le Département a proposé de mettre en place une instance de travail réunissant régulièrement l’ensemble des organisations syndicales sur la base des thématiques déjà identifiées.



Ces réunions de concertation, qui débuteront prochainement, permettront de renforcer le dialogue social dans le cadre d'une démarche qui se veut constructive .