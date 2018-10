La grande Une Les syndicats défilent contre la politique sociale du gouvernement ​Sept syndicats de salariés s’unissent ce mardi pour une mobilisation qu'ils espèrent d'ampleur. Un défilé est prévu à Saint-denis et à Saint-Pierre.

Ce mardi 9 octobre 2018, une mobilisation interprofessionnelle portée par plusieurs syndicats vise à protester "contre la politique sociale du gouvernement, et notamment les suppressions d’emplois dans la fonction publique, la dégradation des conditions de travail et la précarité."



Localement, l’intersyndicale est plus large qu’en métropole. La CFDT, la CFTC, Force ouvrière, la FSU, Solidaires et Unsa, ainsi que le syndicat étudiant Unef sont dans la rue. Dans l’Hexagone, la mobilisation a été initiée par les syndicats CGT, FO, Solidaires, UNEF et UNL.



A Saint-Denis, le défilé partira comme d’habitude du Petit Marché vers 9H avant de rejoindre la préfecture où une motion sera remise par une délégation au préfet. A Saint-Pierre, le même cheminement est prévu au départ de la mairie cette fois-ci, direction la sous-préfecture, avec là aussi une motion qui sera remise au sous-préfet. Zinfos974 Lu 205 fois