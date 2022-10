Les syndicats de police s’unissent au ministère de l’Intérieur

Le communiqué :



Le 28 septembre 2022 a été une date qui a marqué le paysage syndical au sein du ministère de l’Intérieur : ce jour-là 13 organisations syndicales avec ses 13 secrétaires généraux, représentant tous les corps et métiers, ont fait le choix de se rassembler et de se défendre, tous ensemble, face aux multiples enjeux et défis sécuritaires.



13 organisations syndicales représentants la majorité des personnels actifs, gardiens et gradés, officiers et commissaires, administratifs, techniques, scientifiques, psychologues, délégués et inspecteurs de la sécurité routière, personnels des groupements aériens de la sécurité civile. Il s’agit d’une première historique dans le paysage syndical policier.



Les objectifs prioritaires de ce futur bloc syndical :



Au plan national :

1/ Défendre les régimes de retraite des agents du ministère de l’Intérieur par la reconnaissance de la dangerosité et la pénibilité des métiers.

2/ Mettre en œuvre les engagements du protocole du 2 mars 2022.

3/ Exiger la mise en œuvre d’un observatoire de la réponse pénale qui devra rendre publiques : les peines encourues / les peines prononcées / les peines effectuées.

4/ Prononcer des peines minimales à l’encontre des agresseurs des personnes dépositaires de l’autorité publique.

5/ Négocier une augmentation de l’ISSP à 35% pour les personnels actifs et la mise en place d’une ISS pour les personnels administratifs, techniques et spécialisés exerçant pour les forces de sécurité PN, GN et SGAMI.



Au plan local :

1/ Reploiement Police/ Gendarmerie.

2/ Créer une antenne PAF au Port.

3/ Surémunération pour les Policiers Adjoints.

4/ Contrat inversé.

5/ Compensation à la perte de l’ITR.