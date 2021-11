A la Une .. Les supporters de l’OM débattent sur le retour de Dimitri Payet en Bleu

Depuis le début de saison, le retour du capitaine marseillais en équipe de France est l’un des thèmes les plus débattus du football français cette saison. Un célèbre site est allé demander l'avis des supporters phocéens sur la question. Les réponses sont sans équivoque, même si certains sont heureux de le voir se consacrer au club. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 16 Novembre 2021 à 09:44





Si demander à La Réunion de voter pour la présence de Dimitri Payet ressemblerait plus à un plébiscite, qu'en est-il des supporters marseillais ? Le média



"La définition du football"



Parmi les plus grands partisans du retour de Payet en Bleu, on retrouve un certain Nicolas pour qui c’est au joueur de décider de son retour ou non. "Depuis l’arrivée de Sampaoli, c’est lui la définition du football. Altruiste, buteur, passeur, c’est autour de lui que tourne l’équipe, il réussit de beaux dribbles (utiles à la progression de l’équipe)… Depuis le début de la saison, il est clairement sur le podium des meilleurs joueurs de Ligue 1. Aujourd’hui sur un point de vue sportif, j’ai envie de te dire que c’est à Dimitri Payet de décider s’il appelle Didier Deschamps ou non", assure-t-il.



Un supporter répondant au nom de David donne plus sobrement le même avis. "Oui pour moi, il a le niveau pour retrouver l’Équipe de France, en tout cas il le mérite avec le début de saison tonitruant qu’il fait, auteur de de six buts et deux passes décisives en L1 il a pour moi le niveau pour retrouver l’EDF!" juge-t-il.



Privilégier l’OM



D’autres supporters estiment que le Réunionnais a clairement sa place en Bleu, mais ils préfèrent le voir se consacrer au club phocéen. "Payet a tellement besoin d'un écosystème particulier autour de lui, il est tellement central dans le foot de Sampaoli et on a tellement de galères dans le jeu que moins on a d'internationaux mieux l'OM ira", explique Benjamin.



Certains hésitent à l’image de David. "Cela dépend. Oui, car il peut se concentrer uniquement sur l’OM avec l’enchaînement des matchs puisqu’on joue tous les 3 jours, et c’est un joueur très important pour l’OM, si ce n’est LE joueur. Non, car il le mériterait vu le début de saison dantesque qu’il entreprend, c’est un leader et il permettrait d’apporter encore plus de garanties, en tant que 10 vu que seul Antoine Griezmann est capable d’occuper cette fonction de créateur axiale", souligne-t-il.



