Rubrique sponsorisée Les super-héros investissent les terrains de basket-ball

La très sérieuse Ligue Réunionnaise de Basket Ball ( LRBB) vient de faire appel à Titi le Comik, Lisianne, Clara Roland, Stéphane Great ou encore Brice Liie pour attirer l'attention des plus jeunes. Privés de terrain pendant près de deux ans, les Réunionnais vont pouvoir remettre leurs baskets et repratiquer sans contrainte l'un de leurs sports favoris. Alors #MetOutBasket... Par Zinfos - Publié le Mercredi 23 Février 2022 à 14:17

Affublés de capes orange et en tenues de sport aux couleurs de la LRBB, nos super-héros de choc se sont précipités vers les terrains de basket avec les talents qu'on leur connait ! Un spot vidéo tout en dérision de 30 secondes, décliné également en version plus longue, mettant en scène Titi le Comik, Lisianne, Clara Roland, Stéphane Great et Brice Liie appelle les plus jeunes à enfin sortir de chez eux et à reprendre la pratique du basket.



Johan Guillou, le très dynamique président de la ligue, conscient des dommages du confinement et autres restrictions sanitaires sur la santé des plus jeunes, est bien décidé à attirer leur attention. Quoi de mieux que de se retrouver en club, de renouer avec le lien social, de se bouger, de sortir le nez des écrans et de vivre sainement maintenant ?



La LRBB, outre cette opération de communication décalée ciblant les marmailles, vient d'intégrer 16 jeunes dans le cadre de leur service civique. Ces derniers viendront épauler les clubs dans leur mission d'encadrement. Et afin d'encore plus inciter à la pratique du basket dès maintenant, la ligue va développer les terrains de pratique en 3x3 en extérieur. Ces derniers permettent de jouer en nombre restreint, et ce sans pass sanitaire... Alors sérieusement cette fois, #MetOutBasket !





Publicité Publicité