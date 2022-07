A la Une . Les sujets économiques explosifs s'invitent à la table d'Huguette Bello et des ministres

​L’exécutif régional fait connaissance avec ses nouveaux interlocuteurs à Paris. Huguette Bello reçoit ce vendredi après-midi Gérald Darmanin et Jean-François Carenco à la Pyramide inversée pour y évoquer les sujets économiques explosifs. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 8 Juillet 2022 à 14:28





Un mois à peine après son arrivée aux commandes du Conseil régional, Huguette Bello et ses élus invitaient l’ensemble des partenaires économiques de l’île alors que, à cette époque, le coût du fret était devenu le sujet d’inquiétude numéro 1 des acteurs économiques. 27 août 2021 : La Région se concerte avec les forces vives pour juguler la hausse du prix du fret

"La situation est grave. Les entreprises font tout pour ne pas répercuter la hausse sur les prix mais jusqu’à quand ?", signalait dans les rangs de l’hémicycle Ibrahim Patel, invité en tant que président de la CCI.



L’idée de l’activation d’un « prêt à Rebond React UE » à destination des TPE et PME avait été imaginée par Patrick Lebreton, vice-président de région, à l’issue de cette réunion alors que la création d’une compagnie maritime régionale était présentée comme une possible solution mais de toute évidence à plus long terme.



La question du fret avait été peu ou proue résolue et les acteurs économiques n'avaient pas sonné de nouvelle charge.



C’était sans compter les tumultes de la géopolitique à travers l’appétit de l’ogre russe vis-à-vis de l’Ukraine à compter de février 2022. Si la guerre a bon dos, comme le pensent certains consommateurs, il n’en demeure pas moins que l’inflation est bien arrivée jusque dans nos caddies.



En mai 2022, les prix avaient augmenté de 3,8% sur l’année écoulée à La Réunion, selon une étude du CEROM-INSEE-AFD-IEDOM que vous pouvez



Il s’agit tout simplement de l'inflation la plus forte depuis 20 ans, souligne cette analyse des indicateurs économiques. "Les prix sont tirés vers le haut par la forte hausse des produits pétroliers à laquelle s'ajoute celle des produits alimentaires", révèle-t-elle, bien qu’en-deçà de ce qui se joue dans l’Hexagone où les ménages sont encore bien moins lotis avec une augmentation de 5,2% des prix sur un an. 1er juillet 2022 : Hausse des prix à La Réunion : La plus forte inflation depuis 20 ans

Comme si ces mauvaises nouvelles en cascade ne suffisaient pas, les transporteurs sont venus de nouveau frapper à la porte de la Région pour réclamer un geste de la part de la collectivité. Les réunions techniques vont se poursuivre quand bien même la Région affirmait, dès la semaine dernière,





Sur des images de Samuel Irlepenne Les dossiers économiques ne manquent pas sur le bureau de la présidente de Région. Collectivité cheffe de file sur les questions économiques, la Région est confrontée depuis quelques mois à des situations pour le moins délicates.Un mois à peine après son arrivée aux commandes du Conseil régional, Huguette Bello et ses élus invitaient l’ensemble des partenaires économiques de l’île alors que, à cette époque, le coût du fret était devenu le sujet d’inquiétude numéro 1 des acteurs économiques."La situation est grave. Les entreprises font tout pour ne pas répercuter la hausse sur les prix mais jusqu’à quand ?", signalait dans les rangs de l’hémicycle Ibrahim Patel, invité en tant que président de la CCI.L’idée de l’activation d’un « prêt à Rebond React UE » à destination des TPE et PME avait été imaginée par Patrick Lebreton, vice-président de région, à l’issue de cette réunion alors que la création d’une compagnie maritime régionale était présentée comme une possible solution mais de toute évidence à plus long terme.La question du fret avait été peu ou proue résolue et les acteurs économiques n'avaient pas sonné de nouvelle charge.C’était sans compter les tumultes de la géopolitique à travers l’appétit de l’ogre russe vis-à-vis de l’Ukraine à compter de février 2022. Si la guerre a bon dos, comme le pensent certains consommateurs, il n’en demeure pas moins que l’inflation est bien arrivée jusque dans nos caddies.En mai 2022, les prix avaient augmenté de 3,8% sur l’année écoulée à La Réunion, selon une étude du CEROM-INSEE-AFD-IEDOM que vous pouvez (re)lire ici même Il s’agit tout simplement de l'inflation la plus forte depuis 20 ans, souligne cette analyse des indicateurs économiques. "Les prix sont tirés vers le haut par la forte hausse des produits pétroliers à laquelle s'ajoute celle des produits alimentaires", révèle-t-elle, bien qu’en-deçà de ce qui se joue dans l’Hexagone où les ménages sont encore bien moins lotis avec une augmentation de 5,2% des prix sur un an.Comme si ces mauvaises nouvelles en cascade ne suffisaient pas, les transporteurs sont venus de nouveau frapper à la porte de la Région pour réclamer un geste de la part de la collectivité. Les réunions techniques vont se poursuivre quand bien même la Région affirmait, dès la semaine dernière, ne pouvoir agir sur les carburants , à l’inverse du prix de la bouteille de gaz pour laquelle le Conseil régional consent à geler son prix jusqu’à la fin d’année à 15 euros