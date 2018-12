Les sudistes lancent l’opération 1 gilet jaune / 1 place de parking

Un groupe de Gilets jaunes sudiste lance une opération originale ce samedi. Devant la grogne que représentaient les incessants blocages de route, ils ont décidé d’user d’un autre stratagème, moins contraignant pour les automobilistes, et surtout dirigé vers un temple de la consommation, symbole de la lutte qu'ils ont engagée contre la mondialisation notamment.



Le mouvement social se matérialisera donc sous la forme d’une occupation des places de parking d’une célèbre grande surface de Saint-Pierre, Zac Canabady. "Facile et simple", selon l’un des organisateurs que nous avons eu au téléphone.



"Facile : on ne bloque rien. Mais on explique aux automobilistes la raison de notre présence. Simple : on fait signer aux clients une liste de pétitions", soutient-il.



A signaler que les petits producteurs sont les bienvenus lors de cette action symbolique sur le parking en terre en face de cette grande surface.



L’opération de gêne de la circulation, sur le parking d’un supermarché, se poursuivra dans un défilé qui se dirigera vers le centre ville, entrevoit l’organisation qui ajoute qu’elle a signalé aux autorités l’action quelle compte entreprendre.



Il s’agit déjà ce samedi du troisième de mobilisation des gilets jaunes dans toute la France.